Фигуру верблюда на пересечении Тимирязева и Карла Либкнехта в Иркутске сломали вандалы

Фигуру верблюда на пересечении Тимирязева и Карла Либкнехта в Иркутске вновь сломали вандалы. Фото: архив МКУ "Городская среда".

Зеленой топиарной фигуре верблюда в сквере на пересечении улиц Тимирязева и Карла Либкнехта в Иркутске вновь досталось от вандалов. Предположительно, декоративный элемент не выдержал веса тех, кто пытался на него забраться. Прошлым летом он уже был на ремонте после "нападения" хулиганов. К сожалению, ситуация повторилась снова. Об этом сообщают в МКУ "Городская среда".

- Когда мы сможем вернуть фигуру верблюда обратно в сквер, сказать сложно, - рассказали корреспонденту "КП"-Иркутск" в МКУ "Городская среда". - В этот раз он очень сильно пострадал. Требуется основательный ремонт. В случившемся уже разбирается полиция.

Напомним, 7 июля 2021 года фигура была повреждена неизвестными, после чего отправлена на реконструкцию. Вернули обновленный декоративный элемент лишь в конце августа. Иркутян просят как можно меньше взаимодействовать с топиарными фигурами, так как они очень хрупкие и предназначены только для украшения общественных территорий.

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