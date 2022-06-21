4,5 тысячи коек для лечения пациентов с коронавирусом сократили за месяц в Иркутской области.

Ковид отступил, по крайней мере, на время. Об этом говорят цифры. В Иркутской области за последний месяц коек для лечения пациентов с коронавирусом стало меньше на 4,5 тысячи коек. Об этом сегодня во время заседания оперативного штаба под руководством главы региона сообщил и.о. министра здравоохранения Алексей Шелехов.

- Мы наблюдаем снижение темпов вакцинации и ревакцинации, - сказал губернатор Приангарья Игорь Кобзев. – Однако специалисты не исключают подъема заболевания осенью. Наша задача усилить работу по профилактике. Все пункты вакцинации обеспечены препаратами. Призываю жителей не дожидаться роста числа заболевших, а заблаговременно сделать прививку и защитить себя и близких.

Сейчас для пациентов с коронавирусом развернуто 505 коек, из них с кислородом 288 и 76 реанимационных койки в 28 больницах Иркутской области. Свободно более 30% коек. По темпам первичной иммунизации регион занимает 44 рейтинговую позицию среди других субъектов России и 27 место по темпам повторной иммунизации.