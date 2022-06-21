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Общество21 июня 2022 4:49

Задержку зарплаты иркутяне боятся больше, чем отсутствия перспектив на работе, выяснил сервис SuperJob

Потерять работу боятся 15% опрошенных иркутян
Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
Задержку зарплаты иркутяне боятся больше, чем отсутствия перспектив на работе, выяснил сервис SuperJob

Задержку зарплаты иркутяне боятся больше, чем отсутствия перспектив на работе, выяснил сервис SuperJob

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во время очередного опроса специалисты сервиса SuperJob спросили у жителей Иркутска: какие они испытывают страхи, связанные с работой? Выяснилось, что больше всего горожане боятся потерять работу. Об этом заявили 15% опрошенных. 9% респондентов страшнее всего невыплата или задержка зарплаты, еще 7% опрошенных переживают остаться недооцененными. А вот отсутствие перспектив в карьере и зарплате опасаются лишь 4% иркутян.

- По 6% респондентов боятся руководства, банкротства предприятия или не справиться со своими обязанностями, - отметили в пресс-службе SuperJob. - По 3% волнует нестабильность, отношения в коллективе, обман со стороны руководства, возрастную дискриминацию и переработки. 2% опасаются остаться на своей работе надолго, потерять здоровье и не выполнить рабочие задачи в срок.

Также, по итогам опроса выяснилось, что мужчины чаще женщин опасаются увольнения и бесперспективности в карьере. Женщины больше всего боятся задержку зарплаты, недооцененность и банкротство предприятия.

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