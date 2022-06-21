Задержку зарплаты иркутяне боятся больше, чем отсутствия перспектив на работе, выяснил сервис SuperJob Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во время очередного опроса специалисты сервиса SuperJob спросили у жителей Иркутска: какие они испытывают страхи, связанные с работой? Выяснилось, что больше всего горожане боятся потерять работу. Об этом заявили 15% опрошенных. 9% респондентов страшнее всего невыплата или задержка зарплаты, еще 7% опрошенных переживают остаться недооцененными. А вот отсутствие перспектив в карьере и зарплате опасаются лишь 4% иркутян.

- По 6% респондентов боятся руководства, банкротства предприятия или не справиться со своими обязанностями, - отметили в пресс-службе SuperJob. - По 3% волнует нестабильность, отношения в коллективе, обман со стороны руководства, возрастную дискриминацию и переработки. 2% опасаются остаться на своей работе надолго, потерять здоровье и не выполнить рабочие задачи в срок.

Также, по итогам опроса выяснилось, что мужчины чаще женщин опасаются увольнения и бесперспективности в карьере. Женщины больше всего боятся задержку зарплаты, недооцененность и банкротство предприятия.

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