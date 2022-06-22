Какой должна быть электрика в современной квартире?

Фото предоставлено ЗАО «Электрокомплектсервис»

Долой ломкие алюминиевые провода или тонкий кабель ТУ от застройщиков! Скажем «НЕТ!» скруткам и изоленте!

Если в вашей «вторичке» алюминиевая проводка, ее однозначно нужно менять. Срок безопасной эксплуатации таких кабелей составляет 10 - 15 лет, а срок эксплуатации кабеля с медной жилой - до 30 лет. Со временем алюминиевые провода становятся хрупкими и ломкими. Контакты между кабелем и розеткой могут ослабевать, вызывая короткое замыкание и даже пожар.

Соединение новой проводки на основе медного кабеля со старой проводкой из алюминия не возьмется делать ни один уважающий себя электрик: эти два металла нагреваются при соединении, приводя к полному разрушению алюминиевого проводника. А плохой контакт может вызвать возгорание и пожар.

Фото предоставлено ЗАО «Электрокомплектсервис»

Если вы счастливый обладатель новостройки и в квартире уже проложена медная проводка, не спешите радоваться. Застройщики и подрядчики очень любят экономить. Для этого часто используется более дешевый кабель, сделанный по ТУ, а это значит, что может быть очень тонкая жила или меньшее количество изоляции, не соответствующее заявленным характеристикам, а зачастую и то и другое вместе. Для проверки стоит вооружиться штангенциркулем и проверить толщину медных жил на соответствие заявленной маркировке.

Естественно, присоединять дополнительную недостающую проводку по ГОСТу к уже существующей - опасно! Тонкие медные жилы кабеля ТУ выдерживают нагрузку до 2 раз меньше, чем кабель ГОСТ, а при эксплуатации могут перегреться и вызвать пожар.

Отдельного внимания заслуживают варианты прокладки кабеля, ведь для дополнительной экономии подрядчики кладут по косой или по полу, могут делать несколько скруток из коротких кусочков, чтобы сэкономить кабель, в лучшем случае перематывая эти места изолентой. Нередки случаи, когда людей во время ремонта било током от влажной штукатурки, так как в ней были замурованы оголенные концы проводки, либо когда перебивали перфоратором кабель, проложенный не перпендикулярно полу, а по косой.

Чтобы избежать возможных бед, лучше всего проложить проводку заново, сделав ее из качественных материалов и с помощью специалиста. Как разобраться во всем этом человеку, не сведущему в вопросах электротехники? Для этого мы подготовили список всего необходимого.

Фото предоставлено ЗАО «Электрокомплектсервис»

Итак, что понадобится, чтобы сделать в доме правильную электрику?

• Кабель из меди, выполненный по ГОСТу. Прослужит много десятков лет. Такая проводка устойчива к перегрузкам, она более крепкая и потребует меньше внимания при обслуживании.

• Кабель ПУВВ. Идеально подходит для монтажа освещения и в отличие от многожильных проводов не требует дополнительных аксессуаров.

• Гофротруба. Используется для прокладки кабеля по потолку и в стенах для дополнительной механической защиты кабеля. Также через нее можно провести дополнительную проводку и после ремонтных работ.

• Распределительные коробки. Качественные изделия с уровнем защиты от пыли и влаги IP 44 более надежно защитят кабельные соединения от воды, а вас - от короткого замыкания, если вдруг затопят соседи.

• Углубленные установочные коробки (подрозетники). Если толщина стены позволяет установить более глубокие подрозетники, стоит воспользоваться этой возможностью. Стоимость углубленных и стандартных установочных коробок почти одинаковая, зато дополнительное пространство поможет спрятать запас кабеля или установить дополнительные устройства для «умного» дома в будущем.

• Соединительные клеммы. Современный способ быстрого и надежного соединения кабеля. В отличие от скруток с изолентой в них использованы пружинные контакты, которые прочно фиксируют соединение кабеля. Единственная альтернатива - соединение с помощью сварки.

Все описанное с выгодой до 30% вы найдете в электромаркетах «Планета Электрика» и в интернет-гипермаркете elektro.ru.

Сделаем доставку до вашего дома или до ближайшего пункта выдачи OZON.

Качественно - не значит дорого!

ВК: Планета Электрика

ОК: Одноклассники

Tg: https://t.me/planeta_elektrika