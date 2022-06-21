21 июня в Иркутской области стал самым длинным в этом году. Фото: пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

21 июня в этом году стал самым длинным днем. Продолжительность светового дня - 16 часов 47 минут. Затем последует самая короткая ночь. Об этом сообщают в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

- На Байкале во второй декаде июня, при отсутствии низкой плотной облачности и вовсе кажется, что темнота не сгущается, - отметили в национальном парке.

Вдали, где нет деревьев, можно рассмотреть в предметы и неровности рельефа.

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