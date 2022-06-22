Грозу и небольшое похолодание в Иркутске обещают синоптики 22 июня Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 22 июня берет передышку после нескольких теплых дней. Сегодня в городе столбики уличных термометров покажут не выше +20…+22 градусов. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

И они вполне были бы комфортными для сибиряков, если бы не ветер 5-10 м/с и осадки.

- В Иркутске 22 июня ждем грозу и кратковременный дождь, - говорят метеорологи. – В областном центре в среду облачно с прояснениями.

Атмосферное давление в столице Приангарья, по данным Яндекса, в норме - 719 миллиметров ртутного столба.

Погода в Иркутской области 22 июня также ожидается капризной. Кратковременные дожди прольются местами по региону, точно в северо-восточном районе и в горах южного Прибайкалья. Местами осадки будут сильными. Ветер дует с такой же силой, как в Иркутске, но с порывами до 14 м/с. Днем в Приангарье +21…+26, но местами прохладно до +11…+16.

В лесах области сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность.