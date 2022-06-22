Горячей воды не будет в домах на 7 улицах Иркутска 22 июня

Отключение горячей воды в Иркутске 22 июня продлится до 10 часов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение горячей воды в Иркутске 22 июня пройдет в основном в Ленинском районе. Подача ГВС прекратится с девяти утра. Самый долгий временной промежуток, когда не будет в домах горячей воды – 10 часов. Об этом сообщает Оператор Теплосетей Иркутска.

- В Ленинском округе 22 июня проведут ремонт запорной арматуры, - говорят специалисты. - В Свердловском округе запланированы работы по подготовке жилого дома к отопительному сезону.

Напомним также, что горячую воду накануне отключили в Правобережном и Октябрьском округах для ремонта теплосетей на улицах Байкальская, Рабочего Штаба, Грязнова. В первых двух случаях ГВС не будет до 1 июля, А на Грязнова до 30-го июня.

Отключение горячей воды в Иркутске 22 июня 2022: адреса

Отключение горячей воды в Иркутске 22 июня 2022: адреса. Фото: Оператор Теплосетей Иркутска

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