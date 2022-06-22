Дети до 7 лет могут бесплатно ездить в пригородных поездах ВСЖД с 22 июня Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Радостная новость для иркутян с детьми, пользующихся электричками. С 22 июня в пригородных поездах ВСЖД проезд ребенка до 7 лет будет бесплатным. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.

Напомним, ранее такая льгота была у ребятишек только до 5 лет, а взрослым при этом на чадо с 5 до 7 лет нужно было покупать билет за полную стоимость.

- Теперь независимо от региона проживания, у ребенка до 7 лет будет право на бесплатный проезд, - говорят специалисты.

Однако, посадить на электричку дошкольника одного (без сопровождения взрослых) нельзя. Обязательно с ним должен быть сопровождающий.

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