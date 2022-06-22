Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 июня 2022 1:26

Дети до 7 лет могут бесплатно ездить в пригородных поездах ВСЖД с 22 июня

Обязательно в вагоне ребенок должен находиться со взрослым сопровождающим
Мария КНЯЗЕВА
Дети до 7 лет могут бесплатно ездить в пригородных поездах ВСЖД с 22 июня

Дети до 7 лет могут бесплатно ездить в пригородных поездах ВСЖД с 22 июня

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Радостная новость для иркутян с детьми, пользующихся электричками. С 22 июня в пригородных поездах ВСЖД проезд ребенка до 7 лет будет бесплатным. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.

Напомним, ранее такая льгота была у ребятишек только до 5 лет, а взрослым при этом на чадо с 5 до 7 лет нужно было покупать билет за полную стоимость.

- Теперь независимо от региона проживания, у ребенка до 7 лет будет право на бесплатный проезд, - говорят специалисты.

Однако, посадить на электричку дошкольника одного (без сопровождения взрослых) нельзя. Обязательно с ним должен быть сопровождающий.

Читайте также:

Стали известны новые подробности уличной драки, в которой житель Иркутска с двух ударов в голову убил парня. Иркутянин, с двух ударов в голову убивший парня, занимался боями без правил (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08