Двух носух без документов пытались вывезти из Бурятии в Монголию. Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия

Двух носух без необходимых документов хотела вывезти из Бурятии к себе на родину жительница Монголии. Ее с живым грузом накануне задержали на пропускном пункте «Кяхта». Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

- На животных не было ветеринарных сопроводительных документов - международного ветеринарного паспорта, либо ветеринарного сертификата ф 5а- и разрешения Россельхознадзора на вывоз, - отмечают специалисты.

Это является нарушением сразу нескольких пунктов правил перевозки животных. Носух вернули владельцу для оформления нужных бумаг. Возбуждено административное дело по статье «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства». Гражданке Монголии грозит наказание в виде штрафа.

СПРАВКА "КП"

Носуха - небольшое по размерам млекопитающее из семейства енотовых с длинным хвостом и небольшим подвижным хоботком, образованным передней частью верхней губы и удлиненным носом. Место обитания в природе - оба американских континента. Вырастает до 41-67 сантиметров, при этом длина хвоста может быть от 32 до 69 сантиметров.

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