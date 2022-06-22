20-летний мотоциклист погиб в ДТП в Братске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Еще одно смертельное ДТП с участием мототранспорта произошло накануне в городе Братске. После столкновения с «Тойотой Камри» погиб 20-летний водитель мотоцикла «Кавасаки», его пассажир госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- ДТП зарегистрировано около 22.00 в жилом районе Гидростроитель, - говорят полицейские. - От удара байк отбросило на другой припаркованный автомобиль. И водитель, и пассажир мотоцикла в момент автоаварии были без необходимой защитной экипировки. Автомобилист в иномерке не пострадал.

Также уже известно, что мотоцикл был не зарегистрирован, как-то предписывают правила, а погибший не должен был садиться за его руль, так как не имел права на управление мототранспортом.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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