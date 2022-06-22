12% автолюбителей Иркутской области признались, что купили водительские права Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Во время очередного анонимного опроса эксперты автомобильного портала Дром, спросили у россиян: купили они водительские права или сдавали экзамен честно? В Иркутской области в покупке водительского удостоверения признались 12% опрошенных. Кроме этого, автолюбители из Приангарья рассказали, с какой попытки им удалось сдать практический экзамен по вождению:

- 74% сдали практику с первого раза, - сообщили в пресс-службе Дрома. - 10% — со второго, 2% — с третьего раза, а 1% — с четвертой или более попытки. Не сдали или пока еще не сдавали практический экзамен в ГИБДД 1% опрошенных из Приангарья.

Что касается результата опроса по стране, то почти каждый десятый водитель (9%) признался в том, что купил свое удостоверение. Больше всего таких автомобилистов ездят в Москве и Санкт-Петербурге (по 14%). Меньше всего - в Хакасии и Якутии и на Камчатке.