Мошенник, обманувший жителей Иркутской области, пойдет под суд за продажу несуществующей мебели Фото: Иван ВИСЛОВ

26-летний житель Приморского края пойдет под суд за мошенничество с несуществующей мебелью. Прокуратура Бодайбо утвердила обвинение по уголовному делу и направила в суд. Об этом сообщают в пресс-службах прокуратуры Иркутской области и ГУ МВД России Приангарья.

- С сентября 2020 по январь 2021 годы обвиняемый, отбывая наказание за аналогичные преступления в одной из колоний Приморского края, через социальную сеть «Инстаграм» размещал объявления о якобы продаваемых предметах мебели и бытовой техники, указывая для связи свой номер телефона, - рассказали в ведомствах. - Под видом продавца, злоумышленник сообщал дозвонившимся фиктивные сведения о товаре и, создавая ложное ощущение конкуренции, просил перевести задаток за покупку для закрепления за потерпевшими преимущественного права ее приобретения.

Как только покупатели переводили деньги, злоумышленник переставал отвечать на звонки, а потом и вовсе менял номер телефона.

В итоге от рук мошенника пострадали 14 жителей Иркутской области, Кабардино-Балкарской Республики, Ставропольского, Приморского и Хабаровского краев. Общая сумма ущерба составила более 94 тысяч рублей.

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