Шаманы проведут обряд для педагогов, журналистов, юристов и всех желающих иркутян

Шаманы проведут обряд для педагогов журналистов и юристов в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске на острове Комсомольский 2 июля в 11.00 пройдет тайлган, то есть молебен, поклонения Хаану Ама Сагаан ноену - Богу честнословия, красноречия и ораторского искусства.

- Мероприятие по времени продлится около четырех часов, - рассказала организатор мероприятия Елена. - На молебен может прийти любой желающий, тот, кто хочет приманить удачу или стремиться развить свои способности красноречия. Это актуально для юристов, журналистов, педагогов и вообще для всех. Потому что мы живем в социуме и взаимодействуем с людьми посредством слова.

Кроме того, состоится обряд, при котором призовут денежную удачу. Для того, чтобы дома был накрыт полный едой стол, было крепкое здоровье и сопутствовало материальное благополучие.

С собой нужно взять горячий чай и плед, чтобы в случае холодной погоды можно было согреться. Кроме того, не забыть прихватить и ритуальные предметы – водку, молоко примерно около 200 миллилитров, сладости и сливочное масло. Перед обрядом из сладкого и кусочка масла нужно сделать своеобразный тортик на тарелке.

Главное правило посещения молебна – это то, что горожанкам нельзя приходить, когда начались женские дни. Также лучше всего прийти в юбке ниже колена, либо, если в брюках, то захватить с собой большой платок. При надобности он заменит юбку. На голову стоит повязать косынку, накинуть кепку или шапку.

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