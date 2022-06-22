Иркутянка сшила летние одеяла для малышей из Ивано-Матренинской больницы. Фото: пресс-служба Ивано-Матренинской больницы

В Ивано-Матренинской больнице продолжается эстафета добра. На этот раз в рамках этой акции иркутянка Наталья Усольцева сшила для малышей из отделения анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии пять легких летних одеялок. Об этом сообщают в пресс-службе детской больницы.

- Недавно я пересматривала свои запасы тканей, и обнаружила целую стопку небольших кусочков разноцветного хлопка - раньше я занималась пошивом развивающих игрушек и книжек на заказ, - рассказала Наталья. – Я думала, куда бы пристроить остатки. Идея пришла, когда прочитала посты в группе Ивано-Матренинской больницы с хэштегом #эстафетадобра. Когда моя дочка была маленькой, я шила для нее подобные одеяла.

По словам рукодельницы, такие одеяла очень удобны в уходе - легко стираются, не теряя формы, а, кроме того, под ними не жарко.

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