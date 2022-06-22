91 случай заражения коронавирусом выявили в Иркутской области 22 июня Фото: Иван МАКЕЕВ

91 случай заражения коронавирусом выявили в Приангарье 22 июня. Всего с начала пандемии зарегистрировано 295 460 подтвержденных случаев заболевания. Об этом сообщают в пресс-службе оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Иркутской области.

- 251 пациент, болеющий коронавирусом, проходит лечение в больницах региона, - отметили в оперштабе. - Это на 6 человек больше, чем накануне. При этом в минувшие сутки выздоровели еще 101 житель Приангарья. Всего с болезнью справились 291 258 зараженных.

Были зафиксированы и летальные исходы. Так, за последние 24 часа коронавирус забрал жизни еще двух пациентов. За все время от инфекции скончались 8 681 человек. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 696 жителей региона.

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