Министр МЧС России Александр Куренков приехал в Иркутскую область с рабочим визитом Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутскую область с рабочим визитом приехал Министр МЧС России Александр Куренков. В областном центре он и глава Руслан Болотов возложили цветы к Вечному огню у здания правительства. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

- В Иркутске в рамках рабочего визита состоится встреча Александра Куренкова с ветеранами регионального отделения общероссийской общественной организации ветеранов органов управления по делам ГО, ЧС и пожарной охраны, - отметили в ведомстве. - В новом здании специализированной пожарно-спасательной части Главного управления министр вручит личному составу пожарные автоцистерны и пожарно-техническое вооружение, а также государственные и ведомственные награды отличившимся сотрудникам.

Также в Байкальском поисково-спасательном отряде пройдет осмотр техники и объектов инфраструктуры.

Кроме того, в среду, 22 июня состоится координационное совещание с главами муниципальных образований Приангарья по вопросам готовности сил и средств территорий РСЧС к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных природными пожарами и летними паводками. Его проведет Александр Куренков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иркутянка сшила летние одеяла для малышей из Ивано-Матренинской больницы. (подробности)

91 случай заражения коронавирусом выявили в Иркутской области 22 июня.(подробности)