Митинг в честь Дня памяти и скорби прошел в Иркутске. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутске на площади у мемориала «Вечный огонь Славы» прошел митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Также по всей области проходят памятные мероприятия. Участники митинга почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню и памятнику дважды Герою Советского Союза Афанасию Белобородову. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Во время митинга Иркутск присоединился ко Всероссийской акции «Свеча памяти», - отметили в правительстве. - Жители региона зажгли свечи в память о тех, кто остался на полях сражений в годы Великой Отечественной войны.

Также возле мемориала была воссоздана с помощью свечей картина самого известного в годы войны самолета Ил-4. Воздушное судно принимало участие во всех самых важных операциях на советско-германском фронте. В годы войны Иркутский авиазавод выпустил 919 тяжелых бомбардировщиков Ил-4.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Министр МЧС России Александр Куренков приехал в Иркутскую область с рабочим визитом.(подробности)

91 случай заражения коронавирусом выявили в Иркутской области 22 июня.(подробности)