Жительница Усть-Кута пойдет под суд за кражу денег из бюджета Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Прокуратура Усть-Кута организовала проверку исполнения бюджетного законодательства. Жительница Усть-Кута похитила бюджетные деньги в особо крупном размере. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры региона.

- В 2016-2019 годах женщина подыскивала людей, от имени которых оформляла фиктивные документы на возврат суммы излишне уплаченного налога на доходы физических лиц, - отметили в ведомстве. - После формирования необходимого пакета документов, уполномоченным органом осуществлялся перевод денежных средств из бюджета на счета подконтрольных ей лиц. В результате региональному и муниципальным бюджетам причинен ущерб на общую сумму свыше 2,8 миллионов рублей.

Таким образом, в бюджеты и налоговые не поступили деньги на эту сумму. В итоге прокуратура направила иск в суд с требованием возместить ущерб. Усть-Кутский городской суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме. За исполнением этого решения проследит прокуратура.

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