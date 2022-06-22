Фестиваль садоводов и огородников стартует в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске в микрорайоне Ново-Ленино по утице Томсона 9 июля с 11 до 14 часов стартует традиционный фестиваль садоводов и огородников. Начиная с 2017 года, по счету это будет уже шестой. Площадкой для проведения фестиваля станет территория Сада Томсона в микрорайоне Ново-Ленино. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Иркутяне смогут ознакомиться с многообразием сортов ягод, адаптированных к произрастанию в Иркутске и его окрестностях, - рассказали в администрации. - Местные садоводы и огородники ведут большую опытническую работу и искренне заинтересованы в сохранении коллекций, распространении районированных сортов растений.

На фестивале будут выставлены овощи, выращенные на личных участках горожан. При желании их можно приобрести. Кроме этого, участники предложат купить плодово-ягодные деревья, саженцы декоративных культур и многолетних цветов с закрытой корневой системой, а также получить подробные рекомендации по агротехнике выращивания. Кроме того, садоводы и огородники примут участие в конкурсе-выставке «Вкус лета». Участие в фестивале бесплатное.

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