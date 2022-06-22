Бесплатно сдать тест на ВИЧ смогут иркутяне в День молодежи, 26 июня Фото: Олег УКЛАДОВ

26 июня на острове Юность в честь празднования Дня молодежи в Иркутске все желающие смогут бесплатно сдать тест на ВИЧ. В настоящее время в Приангарье проживает более 29 тысяч ВИЧ-инфицированных человек. Раннее выявление болезни помогает остановить распространение вируса в организме.

- С 13:00 до 20:00 будет работать передвижной диагностический комплекс, где любой желающий сможет анонимно и бесплатно пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию, - рассказали в пресс-службе администрации Иркутска. -Там же проведут розыгрыш, итоги которого объявят в 19:00.

Кроме этого, в 18:00 перед иркутянами выступят музыкальные группы «Pina Colada» и «EXTROVERT».

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