Список товаров для импортозамещения в условиях санкций утвердили в Иркутской области Фото: Иван МАКЕЕВ

88 наименований товаров вошли в утвержденный список для импортозамещения в условиях иностранных санкций в Приангарье. Теперь компаниям-производителям перечисленной продукции землю будут выделять без процедуры торгов. Для этого участки должны находится в региональной или муниципальной собственности. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.

В перечень необходимых товаров вошли как продукты питания, так и строительные материалы. В том числе, белье нательное, носки, обувь, ткани, тетради, бумага, кухонные плиты, велосипеды, игрушки, макароны, картофель, маргарин, мясо, мороженое, молоко, печенье, торты, ковры, кирпичи огнеупорные, мебель, лекарства, мониторы, машины для сельского хозяйства, электронагреватели и многое другое.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации Иркутской области.

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