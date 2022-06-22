Мужчина совершил преступление по пути из отдела полиции в Иркутской области Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Чунском районе возбуждено уголовное дело из-за нападения взрослого мужчины на школьника. Это произошло в поселке Чунский вечером 5 апреля, когда 12-летний мальчик стоял на автобусной остановке по улице Ленина. Неизвестный подошел к нему и угрожая ножом, потребовал отдать телефон и деньги. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

- Следователи СК при содействии сотрудников полиции в кратчайшие сроки установили подозреваемого, - рассказали в ведомстве. - Им оказался 43-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений. В ходе проведения следственных действий было обнаружено и изъято похищенное имущество.

Оказалось, что мужчина в январе освободился из мест лишения свободы и находился под административным надзором до 2026 года. Преступление он совершил неподалеку от отдела полиции, куда за несколько часов до произошедшего приходил отмечаться.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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