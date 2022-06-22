Иркутск продолжает лидировать по числу случаев заражения коронавирусом в регионе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутск остается лидером по количество заболевших коронавирусом в Приангарье. По данным на 22 июня, в областном центре выявили 38 новых случаев заражения COVID-19, а с начала пандемии 116 738. Еще 18 человек заболели в минувшие сутки в Ангарске, 8 - в Иркутском районе, 6 - в Братске. Об этом сообщают в оперативном региональном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

- На втором месте по числу подтвержденных случаев инфицирования остается город нефтехимиков, - отмечают в оперштабе. - В Ангарске за все время было выявлено 25 421 зараженных. Тройку антилидеров замыкает Иркутский район, где зарегистрировано 19 800 случаев коронавируса.

Напомним, за последние 24 часа в Приангарье зафиксирован 91 случай заражения опасной болезнью. Всего с начала пандемии зарегистрировано 295 460 подтвержденных случаев заболевания. 251 пациент проходит лечение в больницах региона.

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