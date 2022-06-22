«Макдоналдс» пока не сообщил об изменении планов по открытию ресторанов в Иркутской области Фото: Алина МАКЕЕВА

Сеть общепита «Макдоналдс» еще планирует построить и организовать в Иркутской области свои рестораны в течение пяти лет. Такой вывод вытекает из комментария пресс-службы кабмина региона на запрос ИА IrkutskMedia.

- Предложений от компании по внесению изменений в соглашение не поступало, - отметили в правительстве. - Соглашение не предусматривает каких-либо финансовых, управленческих или организационных обязательств сторон.

При этом был задан вопрос, зайдет ли в область обновленная сеть быстрого питания «Вкусно - и точка». Ответ на него в правительстве Приангарья не дали. Это может сделать только сама организация.

- Вмешательство органов госвласти в хозяйственную деятельность организаций может быть расценено в качестве ограничения конкуренции и нарушения иных прав и свобод заинтересованных лиц, — отметили в пресс-службе.

Договор, который был заключен в 2021 году между регионом и ООО "Макдоналдс", не влияет на то, появится ли у нас новая сеть "Вкусно — и точка".

Напомним, в рамках заключенного между областью и "Макдоналдс" соглашением, планировалось открыть в течение пяти лет до восьми новых предприятий. Но после начала спецоперации на Украине и введения санкций "Макдоналдс" 14 марта остановил работу всех 850 ресторанов в России. Дело было передано российскому руководству. Компания сменила название на "Вкусно — и точка".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Макдоналдс откроет восемь кафе в Иркутской области.(подробности)

Фестиваль садоводов и огородников стартует в Иркутске.(подробности)

Список товаров для импортозамещения в условиях санкций утвердили в Иркутской области.(подробности)