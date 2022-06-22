Какой будет погода в Иркутске 23 июня, рассказали синоптики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Какой будет погода в Иркутске 23 июня, рассказали синоптики. К радости сибиряков, дождей не ожидается. Днем столбик термометра поднимется до +25...+27 градусов. Также специалисты предупреждают о ветре с порывами до 9 м/с. Ночью температура опустится до +11...+13. Об этом сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- По области ожидается переменная облачность, - рассказывают метеорологи о опгоде в четверг. - Температура ночью +9,+14, при прояснении до +4 градусов. Днем воздух прогреется до+23,+28 градусов, при облачной погоде +15,+20.

Ливней и гроз также будет. Лишь кратковременные дожди. Утром на региона местами опуститься туман. Днем порывы ветра местами могут достигнут 14 м/с.

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