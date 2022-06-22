Живодер из Усолья-Сибирского пойдет под суд за страшный поступок Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Усолье-Сибирском живодер ответит за жестокое убийство собаки. Своего питомца пьяный мужчина забил насмерть молотком и отверткой из-за того, что пес лаял и просился на улицу. Затем его тело садист выбросил в окно. Через некоторое время в полицию поступил звонок. Соседи рассказали, что неадекватный усольчанин пугает людей, размахивая молотком. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- В квартире ранее судимого сибиряка сотрудники патрульно-постовой службы обратили внимание на пятна бурого цвета, похожие на кровь. В процессе общения 29-летний мужчина признался, что убил свою собаку, а тело животного выбросил в окно и оттащил. Неподалеку полицейские обнаружили останки собаки, - рассказали в ведомствах.

Свою вину в убийстве питомца живодер признал. Против него было возбуждено уголовное дело по признакам «Жестокое обращение с животными». За это преступление мужчине грозит до 3 лет тюрьмы. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

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