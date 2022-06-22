Капитальный ремонт дороги Бохан – Тихоновка завершают в Усть-Ордынском Бурятском округе. Фото: правительство Иркутской области

В Усть-Ордынском Бурятском округе подходит к концу капитальный ремонт участка дороги Бохан – Тихоновка, которая соединяет две региональные трассы: Александровский и Качугский тракты. Также это самый короткий путь из районного центра в Усть-Орду. На работы было выделено 700 миллионов рублей из бюджетов всех уровней. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Протяженность участка составляет 12 километров, от Бохана практически до села Манькова. Ранее он был гравийным, с аварийным мостом через реку Ида, - рассказали в правительстве региона. - Сначала специалисты провели его капитальный ремонт: заменили железобетонные балки, сделали подъезды к мосту. На дороге провели устройство земляного полотна, выровняли профиль, установили 22 водопропускные трубы и два железобетонных водопропускных канала.

В настоящее время специалисты прокладывают сооружения для отвода грунтовых вод, начата укладка асфальтобетонного покрытия. Затем проведут устройство обочин и обустройство дороги. На ней установят дорожные знаки, ограждения, автобусные остановки. В селах, через которые проходит дорога, сделают четыре километра тротуаров и освещение.

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