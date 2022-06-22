Результаты ЕГЭ по обществознанию 2022 стали известны в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Результаты ЕГЭ по обществознанию 2022 стали известны в Иркутской области. Единый государственный экзамен выпускники сдавали 9 июня. Этот экзамен наряду с математикой профильного уровня считается самым популярным как среди школьников Приангарья, так и в целом по России.

- В Иркутской области обществознание сдавали 6,2 тысячи человек. 578 участников показали высокие результаты, набрав 80 и более баллов, - рассказали в правительстве региона. -100 баллов не удалось набрать никому из участников, а на 98 баллов знают обществознание 12 выпускников школ из Иркутска, Зимы, Тайшета, Черемхово и Усть-Илимска.

Результаты ЕГЭ по обществознанию 2022 стали известны по всей стране. Отметим, что из 276 тысяч школьников набрать сто баллов по этому предмету смогли 346 человек. При этом большинство участников успешно сдали экзамен.

Для тех, кто хотел бы оспорить результаты ЕГЭ по обществознанию 2022, в региональном министерстве образования сообщили, что подать апелляцию можно 24 и 27 июня этого года. Их рассмотрят на заседании конфликтной комиссии Иркутской области 29 июня.

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