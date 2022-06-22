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Общество22 июня 2022 11:03

Названы адреса в Иркутске, где 23 июня не будет света

Свет отключат в части четырех районов Иркутска
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Названы адреса в Иркутске, где 23 июня не будет света

Названы адреса в Иркутске, где 23 июня не будет света

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Иркутян предупреждают об отключении электричества в части домов 23 июня. Неудобства ожидают жителей Свердловского, Октябрьского, Ленинского Правобережного округов. Об этом сообщают в социальных сетях Иркутской электросетей компании.

- Компания просит жителей с пониманием отнестись к необходимости временных ограничений электроснабжения, связанных с проведением плановых работ на электросетях, - опубликовали сообщение в аккаунте «Свет 38». - Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу.

Также внимание горожан обратили на то, что в плане работ возможны корректировки из-за метеоусловий или дефектов на энергооборудовании.

Делимся точными адресами, где не будет света 23 июня

Делимся точными адресами, где не будет света 23 июня

Под отключения попадут четыре района Иркутска.

Под отключения попадут четыре района Иркутска.

Иркутян предупреждают о неудобствах.

Иркутян предупреждают о неудобствах.

На сетях проведут плановые работы.

На сетях проведут плановые работы.

Актуальные адреса, где не будет света 23 июня.

Актуальные адреса, где не будет света 23 июня.

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