Названы адреса в Иркутске, где 23 июня не будет света Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Иркутян предупреждают об отключении электричества в части домов 23 июня. Неудобства ожидают жителей Свердловского, Октябрьского, Ленинского Правобережного округов. Об этом сообщают в социальных сетях Иркутской электросетей компании.

- Компания просит жителей с пониманием отнестись к необходимости временных ограничений электроснабжения, связанных с проведением плановых работ на электросетях, - опубликовали сообщение в аккаунте «Свет 38». - Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу.

Также внимание горожан обратили на то, что в плане работ возможны корректировки из-за метеоусловий или дефектов на энергооборудовании.

Делимся точными адресами, где не будет света 23 июня

Под отключения попадут четыре района Иркутска.

Иркутян предупреждают о неудобствах.

На сетях проведут плановые работы.

Актуальные адреса, где не будет света 23 июня.

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