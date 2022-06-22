Пострадавшие из-за санкций предприятия Иркутской области получат налоговые льготы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пострадавшие в условиях санкционного давления предприятия Иркутской области получат льготы при уплате налогов по упрощенной системе налогообложения в 2022 году. Соответствующие изменения в региональный закон приняты сегодня на сессии Законодательного Собрания. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

- Закон также предполагает дополнительные льготы для IT-компаний, что станет антикризисной мерой поддержки, - отметили в правительстве региона. - На 2022-2023 годы на территории Иркутской области для таких организаций устанавливается налоговая ставка при УСН в размере 1% (доходы) и 5 % (доходы минус расходы).

Постоянную льготу по УСН получат резиденты территорий опережающего развития и участники межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «Байкал».

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