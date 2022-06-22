Дополнительные меры соцподдержки военнослужащих закрепили законом Иркутской области

Дополнительные меры соцподдержки военнослужащих и лиц, проходящих службу в войсках нацгвардии России, закреплены законом Иркутской области.

На сессии ЗС 22 июня принят закон о дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих и лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии. Ранее эта поддержка была установлена Указом губернатора, теперь закреплена законом.

- Мы должны поддержать жителей, которые принимают участие в специальной военной операции, - подчеркнул глава Иркутской области Игорь Кобзев. - Выплаты будут производиться из областного бюджета.

- Символично, что закон о поддержке военнослужащих рассмотрен в День памяти и скорби, - отметил спикер Законодательного Собрания региона Александр Ведерников. - Документ закрепляет меры социальной поддержки для наших земляков, которые получили ранения во время спецоперации в Украине.

Депутаты поддержали и поправки губернатора. Они касались расширения перечня мер соцподдержки военнослужащих.

По закону размер выплаты составит от 300 до 600 тысяч рублей. В случае гибели военнослужащего предусмотрена единовременная материальная помощь в 1 млн рублей его семье. Детям пострадавших в ходе спецоперации военнослужащих будет обеспечен бесплатный отдых в оздоровительных организациях.