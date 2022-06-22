Больше миллиона рублей отсудила женщина за сумасшедший поступок экс-супруга под Иркутском

Мужчина поджег дом вышей жены в Иркутском районе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутском районе женщина подала в суд на бывшего мужа. В феврале прошлого года разъяренный мужчина, выпив перед этим спиртного, заявился в дом к экс-супруге в Смоленщине. Он схватил канистру с бензином и облил деревянную тумбу, после чего поджег ее. Когда пламя начало распространяться по комнате, преступник сбежал. Об этом сообщают в пресс-службе Свердловского районного суда Иркутска.

- В результате поджога был полностью уничтожен дом, и находящееся в нем имущество, - рассказали в суде. - Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 167 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно, с установлением испытательного срока в три года шесть месяцев.

Помимо условного срока, мужчину обязали выплатить потерпевшей компенсацию за потерянное имущество и жилье размере 1 301 514 рублей. Также с виновного взыскана сумма государственной пошлины в бюджет города - 14 708 рублей.

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