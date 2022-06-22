300 тысяч рублей украл у администрации села Тангуй Братского района подрядчик Фото: Олег ЗОЛОТО

В Братском районе индивидуального предпринимателя подозревают в мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, бизнесмен заключил с главой села Тангуй несколько договоров на капитальный ремонт здания администрации. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- Следователями СК установлено, что подрядчик заменил часть предусмотренных условием договоров и технической документации работ, часть которых полностью не выполнил, - рассказали в ведомстве. - Затем предприниматель предоставил администрации Тангуйского МО документы, содержащие в них заведомо ложные сведения на выполнение работ в полном объеме, после чего ему были выплачены денежные средства в размере более 300 тысяч рублей.

Таким образом, индивидуальный предприниматель благодаря мошеннической схеме украл деньги из федерального и регионального бюджетов. Следователи СК совместно с полицейскими продолжают расследование дела.

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