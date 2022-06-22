Уголовное дело о халатности чиновников возбудили из-за огромной свалки в Зиме. Фото Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Огромная стихийная свалка стала причиной начала проверки природоохранной прокуратуры в Зиме. Специалисты установили, что отходы заняли участок площадью 6 гектаров. Это повлекло за собой деградацию плодородного слоя почвы и нарушение прав горожан на благоприятную окружающую среду. Об этом сообщают в пресс-службах Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры и СУ СК России по Иркутской области.

- В связи с тем, что загрязнение почвы стало возможным вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами администрации Зиминского городского муниципального образования, природоохранный прокурор направил материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании, - рассказали в ведомствах.

По результатам проверки, возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

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