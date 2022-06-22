Дороги в Листвянку и Большое Голоустное ремонтируют в Иркутской области

На капитальный ремонт дорог, ведущих к Байкалу, в этом году направлено 1,4 млрд рублей.

В 2022 году ведется капитальный ремонт шести участков дорог, ведущих к Байкалу. Работы проводят по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». На это из бюджетов всех уровней выделено 1,4 миллиарда рублей.

Так, на дороге Иркутск – Большое Голоустное ремонтируют участок с 85 по 98 км. Уже обновлен мост через ручей Сухой, установлено 13 металлических водопропускных труб, уложен асфальт. В июле участок будет сдан.

А на дороге Баяндай – Еланцы – Хужир ремонтируют три участка общей протяженностью 27 километров, в том числе и на острове Ольхон. Уже почти на финише и обновление участка с 32 по 42 км дороги Иркутск – Листвянка, отремонтировано четыре моста через реки Бурдаковка, Бурдугуз, Грязнуха и Бутырка, сейчас укладывается верхний слой асфальтобетонного покрытия. Стартовали работы участке с 42 по 52 км, а также приступили к ремонту четырех мостов через ручей и реки Тальцинка, Чернушка, Щегловка на 43, 46, 48 и 51 километрах трассы. Завершить эти работы планируется в октябре. А на отрезках с 21 по 31 км, с 52 по 55 км будет уложен новый асфальт и появится освещение.

- Дороги на Байкал - визитная карточка для туристов и популярные маршруты для местных жителей. Мы уделяем огромное внимание их приведению в нормативное состояние, - сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Губернатор отметил, что решается вопрос о финансировании работ на других участках, например, на острове Ольхоне, на трассе Тогот – Курма.