Министр МЧС России Александр Куренков провел совещание в Иркутске

Министр МЧС России Александр Куренков провел в Иркутске координационное совещание.

В Иркутскую область прибыл министр МЧС России Александр Куренков. Он провел совещание по вопросам готовности сил и средств к предупреждению и ликвидации ЧС, обусловленных природными пожарами и паводками.

- Иркутская область в силу географических и климатических особенностей подвержена стихийным бедствиям, - сказал министр. - В этом году весеннее половодье прошло без значимого ущерба. В том числе благодаря профилактическим мероприятиям. Но приближается время высокого риска дождевых паводков, и мы должны быть к нему готовы. Особого внимания требуют и природные пожары.

Министр отметил, что пожароопасный сезон складывается сложнее, чем в прошлом году.

В свою очередь, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обозначил охрану лесов от пожаров как приоритетную задачу. На это увеличено финансирование на 39% и составило 1,7 миллиарда рублей.

- Мы благодарны федеральному центру и президенту за то, что нам выделили дополнительное финансирование. Это позволило создать лесопожарную станцию 3-го типа и увеличить численность парашютно-десантной пожарной службы, - сказал Игорь Кобзев.

Кроме того, по заявке правительства региона МЧС предоставляет воздушные суда: самолеты БЕ-200 и вертолеты МИ-8 для борьбы со стихией.

Что касается летних дождевых паводков, то министр поручил уделить внимание циклонам из Китая и Монголии, которые при смещении в верховья рек Селенги и Иркута могут привести к неблагоприятным гидрологическим явлениям.