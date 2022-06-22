О смертельной опасности поцелуев предупредили россиян врачи Фото: Иван МАКЕЕВ

Чем опасен поцелуй? Он может стать причиной заражения ВИЧ, заявила в разговоре с NEWS.ru врач-дерматолог Ольга Божок. Помимо этого, по словам медика, при банальном "чмоке" есть риск подхватить хеликобактериоз, который может спровоцировать возникновение раковой опухоли.

- Самое распространенное — это, конечно, герпес, причем неважно, был ли он у человека изначально, так как контакт с человеком, у которого идет острая фаза этого заболевания, спровоцирует его и у вас. Также хочу отметить кариозное воспаление зубов, потому что во время контакта со слюной вся эта зараза моментально окажется и у вас, - заявила Божок.

Заразиться ВИЧ-инфекцией возможно при кровоточащих деснах у партнера, но, к счастью, это единичные случаи. Самое же опасное заболевание, передающееся через поцелуй, это хеликобактериоз. Эта зараза ,вызывает рак и другие болезни, едва поддающиеся лечению.

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