В ЗС будут определять лучшие практики муниципальных дум по работе с населением.

Проект постановления об утверждении Положения о ежегодном областном конкурсе на лучшую организацию работы представительного органа муниципального образования Иркутской области с населением по реализации социально значимых проектов в муниципальных образованиях рассмотрели депутаты на сессии 22 июня.

Глава комитета по законодательству о государственном строительстве и местном самоуправлении ЗС Виталий Перетолчин отметил, что лучшие практики могут распространяться и на другие территории.

- Конкурс призван повысить эффективность взаимодействия муниципальных дум с населением, сказал депутат. - Наиболее успешный опыт такой работы должен распространяться.

Победителей будут определять в четырех группах: думы городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений. Лауреатов наградят в номинациях «Формирование современной городской среды», «Молодежная политика», «Развитие институтов гражданского общества и общественного самоуправления на территории муниципального образования» и других.