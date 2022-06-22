Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 июня 2022 13:19

В ЗС будут определять лучшие практики муниципальных дум по работе с населением

Проект соответствующего постановления рассмотрели на сессии 22 июня
Источник:kp.ru
В ЗС будут определять лучшие практики муниципальных дум по работе с населением.

В ЗС будут определять лучшие практики муниципальных дум по работе с населением.

Проект постановления об утверждении Положения о ежегодном областном конкурсе на лучшую организацию работы представительного органа муниципального образования Иркутской области с населением по реализации социально значимых проектов в муниципальных образованиях рассмотрели депутаты на сессии 22 июня.

Глава комитета по законодательству о государственном строительстве и местном самоуправлении ЗС Виталий Перетолчин отметил, что лучшие практики могут распространяться и на другие территории.

- Конкурс призван повысить эффективность взаимодействия муниципальных дум с населением, сказал депутат. - Наиболее успешный опыт такой работы должен распространяться.

Победителей будут определять в четырех группах: думы городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений. Лауреатов наградят в номинациях «Формирование современной городской среды», «Молодежная политика», «Развитие институтов гражданского общества и общественного самоуправления на территории муниципального образования» и других.