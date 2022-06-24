Военный из Боханского района погиб во время спецоперации на Украине Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Печальная весть пришла в Боханский район. При исполнении воинского долга в ходе специальной операции по защите Донбасса погиб 30-летний военный Владислав Куркутов. Он родился и вырос в селе Тараса. Об этом сообщает мэр Боханского района Эдуард Коняев в своем Телеграм-канале.

- Владислав Куркутов окончил Тарасинскую школу, - рассказал мэр района. - Также участвовал во всех соревнованиях, проводимых в школе, селе. Был участником команды на районных соревнованиях. После девятого класса поступил в педагогический колледж в Улан - Удэ. А после женился, у пары родился сын.

После того, как отслужил срочную службу в армии, он заключил контракт. Уже посмертно был награжден Орденом мужества.

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