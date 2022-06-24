Заявление о политике эксплуатирующей организации в области промышленной безопасности

В целях обеспечения реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», во исполнение Постановления Правительства РФ от 17.08.2020 № 1243 «Об утверждении требований к документационному обеспечению систем управления промышленной безопасностью», ООО «Альянсстройресурс» (далее Общество) заявляет о проводимой политике в области промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов.

Цели и обязательства эксплуатирующей организации по снижению аварий на опасных производственных объектах

- Обеспечение Обществом надежной и безопасной эксплуатации опасных производственных объектов, при которых риск возникновения аварий на этих объектах минимальный.

- Предупреждение случаев возникновения аварий и технологических нарушений при эксплуатации технологического оборудования, зданий и сооружений.

- Привлечение Обществом по договору специализированных формирований к действиям по локализации и ликвидации последствий возможных аварий, пожаров и чрезвычайных ситуаций.

- Предупреждение случаев травматизма работников Общества, эксплуатирующих опасные производственные объекты.

Обязательства эксплуатирующей организации по проведению консультаций с работниками опасных производственных объектов и их представителями по вопросам обеспечения промышленной безопасности

- Соблюдение требований законодательства в области промышленной безопасности и охраны труда, планирование и реализация мероприятий по снижению риска аварий на опасных производственных объектах.

- Готовность производственных объектов к локализации и ликвидации аварий, пожаров и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий.

- Обеспечение функционирования многоуровневого производственного контроля производственной деятельности предприятия в части обеспечения промышленной безопасности, охраны труда, пожарной и экологической безопасности;

- Организация обучения персонала Общества по вопросам промышленной безопасности, охраны труда, пожарной и экологической безопасности, действиям по локализации и ликвидации аварийных ситуаций и их последствий.

- Соблюдение обязательств перед работниками Общества, предусмотренных действующим законодательством и направленных на организацию безопасного ведения работ, предупреждение несчастных случаев на производстве.

- Внедрение в производство научных разработок, технологий и методов управления промышленной безопасностью и охраной труда.

Обязательства эксплуатирующей организации по совершенствованию системы управления промышленной безопасностью

Реализация настоящей политики является обязательством ООО «Альянсстройресурс» в области промышленной безопасности. Настоящая политика является открытым документом.