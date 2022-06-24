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Общество24 июня 2022 7:33

Администрация Иркутска проверила ремонт на съезде с Академического моста

Он будет закончен в течение двух-трех недель
Татьяна КОЛЯДИНА
Администрация Иркутска проверила ремонт на съезде с Академического моста. Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Администрация Иркутска проверила ремонт на съезде с Академического моста. Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Администрация Иркутска вместе с общественниками проверила ремонт на съезде с Академического моста. Он будет закончен в течение двух-трех недель. Работы по обновлению дорожного покрытия проводит МУП «ИркутскАвтодор». Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- Сейчас продолжается укладка нижних слоев асфальта и фрезерование на необработанных участках, – отметил заммэра – председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Роман Орноев. - Для удобства жителей основные работы проводят ночью, чтобы не осложнять движение транспорта. Ремонт сделан уже на 60%.

В 2022 году проходит второй этап ремонта Академического моста. Отмечается, что асфальт кладут не обычный, а износостойкий.

Ход работ контролируют постоянно, каждый день. При проверке были обнаружены некоторые замечание, но они были быстро устранены. При ремонте запланирована дополнительная полоса на съезде с Академического моста на улицу Седова, что увеличит пропускную способность этого участка дороги.

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