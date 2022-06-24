75-летний водитель Renault Duster врезался в трактор, а после перевернулся в Усть-Куте Фото: ГУ МВД по Иркутской области

24 июня днем недалеко от Усть-Кута на 562 километре трассы «Вилюй» произошло дорожно-транспортное происшествие. 75-летний водитель на Renault Duster врезался в трактор. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- По предварительным данным, кроссовер двигался в попутном направлении с трактором, - отметили в ведомстве. - В результате автомобильной аварии мужчина легковушки травмировался, его увезли в больницу .

На данный момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП, проводят проверку и устанавливают причины произошедшего.

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