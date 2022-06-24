Движение ограничат по улицам Пушкина и Касьянова в Иркутске на две недели

Движение ограничат по двум улицам Иркутска на две недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске будет частично перекрыто движение по двум улицам. Нельзя будет проехать по некоторым участкам дороги на Пушкина и Касьянова. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- С 09.00 утра 18 июля до 18.00 5 августа 2022 года будет ограничено движение транспорта по улице Пушкина - на участке между улицами Румянцева и Касьянова, - рассказали в мэрии.

В этот же промежуток времени частично закроют проезд по Касьянова в районе дома №4. Такое нововведение необходимо для проведения строительно-монтажных работ.

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