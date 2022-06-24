Мужчина из Тулуна лишился более миллиона рублей после установки банковского приложения Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

В полицию Тулуна обратился 46-летний мужчина. Он рассказал, что попался на уловки лжебанкиров. Об этом сообщает в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- На мобильный номер телефона мужчине поступил звонок якобы от сотрудника «безопасности банка», - рассказали в ведомстве. - Собеседники сказали, что на его имя мошенники прямо сейчас пытаются оформить кредит и, чтобы предотвратить операцию, необходимо опередить их и самому прийти в отделение банка, оформить займ и снять деньги. Житель Тулуна взял кредит на сумму больше одного миллиона 200 тысяч рублей.

После лжебанкиры посоветовали купить сотовый телефон, чтобы впоследствии скачать приложение банка и перевести заемные деньги на «безопасный счет». Чтобы это выглядело убедительно, злоумышленники отправляли пострадавшему фото подложных документов и чеков о поступлении денег на счет.

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