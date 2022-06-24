Маршруты откроются на Кругобайкальской железной дороге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Маршруты откроются на Кругобайкальской железной дороге. Специалисты изучили результаты наблюдений госинспекторов за хищниками, данные об уровнях пожарной опасности и обращения граждан. Об этом сообщают в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

- По данным руководителя Байкальского лесничества, выходы медведей на железнодорожное полотно и к урезу воды фактически прекратились, - отметили в нацпарке. - Класс пожарной опасности на соответствующих участках Прибайкальского национального парка позволяет посетителям находиться на особо охраняемой природной территории безопасно при соблюдении правил посещения.

Но мысы Толстый и Половинный все еще остаются опасными – там вероятность появления медведей сохраняется. Поэтому здесь нельзя прокладывать свой маршрут, тем более оставаться на ночлег.

Выдача разрешений на посещение маршрутов «КБЖД – о.п. Переезд», «2 квартал – Камни Потайные – 92 квартал», «Порт Байкал» и «Кругобайкальская железная дорога» стартует 25 июня 2022 года.

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