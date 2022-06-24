Ограничение проезда по улицам Карла Маркса и Красноармейская в Иркутске продлят до 15 июля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Иркутске продлят ограничение проезда по двум улицам – это Карла Маркса и Красноармейская. Частичный запрет будет действовать с 09.00 24 июня до 21.00 15 июля 2022 года. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- Не целиком ограничат движение транспорта на участке по улице Карла Маркса, 22 на перекрестке с улицей Красноармейской и полностью - по улице Красноармейской, 2, - отметили в мэрии города.

Новые меры связаны с увеличением срока проведения аварийных работ.

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