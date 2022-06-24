Несколько улиц перекроют в Иркутске на время крестного хода с мощами Сергия Радонежского Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

28 июня в Иркутске на время крестного хода с мощами Сергия Радонежского перекроют несколько улиц. Мероприятие посвящено 600-летию обретения святыни. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- В связи с этим будет перекрыто движение транспорта по нескольким улицам в центральной части города: с 10.00 до 12.00 – по Сухэ-Батора на участке от Польских Повстанцев до Нижней Набережной, - отметили в городской администрации.

Кроме того, с 10.00 до 13.00 нельзя будет проехать по всей улице Сурикова и по 5-й Армии - на участке от Глазковского моста до улицы Ярослава Гашека.

С 10.00 до 20.00 – ограничат движение по 5-й Армии - от улицы Свердлова до улицы Горького. А также закроют проезд с 8.00 до 20.00 по улице Горького на отрезке - от Степана Разина до бульвара Гагарина.

При планировании маршрута необходимо учитывать ограничения и выбирать путь заранее.

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