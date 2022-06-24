19-летний парень получил ожоги после хлопка в самогонном аппарате в Бурятии

19-летний парень получил ожоги после хлопка в самогонном аппарате

Самогонный аппарат заводского производства установил в ванне своей квартиры 19-летний житель Улан-Удэ. Но наладить бизнес по продаже домашнего спирта не успел. 24 июня в самогонном аппарате раздался хлопок скопившегося газа. Это произошло после того, как хозяин квартиры просто включил свет в комнате. К счастью для парня, аппарат не загорелся. Но самогонщик получил травмы.

- Его госпитализировали с термическими ожогами верхних конечностей и лица, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.

Сейчас во всех обстоятельствах ЧП разбираются следователи, которые начали проверку.

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