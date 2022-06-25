За убийство 26-летней давности мужчина из Усолья-Сибирского отправится в колонию Фото: Алексей БУЛАТОВ

52-летний мужчина из Усолья-Сибирского расплатится за ошибки молодости. Ближайшие 8,5 лет он проведет в колонии строгого режима за убийство, совершенное в 1996 году. 26 лет назад сибиряк в компании своего знакомого и двух женщин возле иркутского аэропорта остановил попутку, чтобы добраться в родной город. Машину незнакомца сразу приглянулась приятелям. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области и региональных СУ СК и Главка МВД.

- В связи с возникшим в ходе поездки умыслом на завладение транспортным средством, злоумышленник под надуманным предлогом попросил потерпевшего остановиться на автомобильном тракте в районе поселка Мышелевка Усольского района. После чего выстрелил ему в шею из обреза ружья, находившегося при нем, от чего водитель скончался на месте, - рассказали в ведомствах.

Труп водителя мужчины перетащили в лес, сели в машину и уехали. Многие годы преступникам удавалось скрываться от закона, пока в октябре 2021 года следователями Следственного комитета при взаимодействии сотрудников полиции и СОБР Росгвардии убийца не был задержан.

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