Мошенники хотели обмануть пенсионерку из Ангарска, представившись библиотекарями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Ангарска обратилась женщина, которая рассказала, что ее 85-летнюю мать пытались обмануть лжебиблиотекари. Незнакомцы позвонили пенсионерке по телефону и сообщили, что много лет назад пожилая ангарчанка не вернула несколько книг. За них ей предложили заплатить компенсацию, за которой аферисты были готовы приехать лично. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- До этого пожилая женщина уже дважды становилась жертвой мошенников, поэтому, почувствовав обман, она положила трубку и рассказала о случившемся дочери, - отметили в ведомстве.

Женщина тут же обратилась в библиотеку, где выяснила, что мать не является ее читательницей и никаких задолженностей за ней не числится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Свидание закончилось смертью. В Бурятии мужчину у ночного клуба избили арматурой. СК возбудил дело после гибели избитого незнакомцем мужчины возле лаундж-бара в Улан-Удэ. (подробности)

«Пришлось делать трепанацию черепа». Деревянные качели искалечили школьника из Иркутской области. Жительница Иркутска отсудила полмиллиона рублей за травму сына на качелях. (подробности)